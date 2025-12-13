Lo sfogo di Enzo Maresca dopo Chelsea-Everton: "Le peggiori 48 ore da quando sono qui"

Anche Palmer è andato a segno per il Chelsea, segnando per la prima volta da settembre dopo il rientro dall'infortunio e guadagnandosi gli elogi del proprio allenatore per la sua prestazione.
"La scorsa settimana abbiamo perso punti, per cui era importante ottenere la vittoria. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma penso che abbiamo giocato molto bene e che abbiamo meritato pienamente la vittoria. L'impegno dei giocatori oggi è stato eccellente: è stata una vittoria importante, come ho già detto", ha detto Maresca.
"Sono molto felice per Cole: come ho detto molte volte in passato, con lui in campo siamo una squadra migliore - ha proseguito Maresca - Ma voglio davvero elogiare tutti i giocatori e la squadra, perché abbiamo giocato molte partite di recente. Abbiamo anche giocato cinque partite senza Caicedo, 11 senza Cole e quasi tutte le partite senza Delap. Sono giocatori importanti per noi e sono sicuro che la gente lo apprezza.
Cole deve essere in forma ed è per questo che lo gestiremo con attenzione. Speriamo di poterlo mantenere in forma, questa è la cosa più importante, e speriamo che possa esserci d'aiuto in futuro. L'impegno dei giocatori c'è, lo si vede. Reece (James, ndr) e Malo sono entrambi terzini, ma oggi hanno giocato entrambi come centrocampisti. Hanno creato molti problemi nelle zone offensive. Sono molto felice per Malo, si è meritato il goal, ma sono felice per la squadra in generale, per la prestazione che abbiamo offerto oggi. Ora dobbiamo continuare su questa strada".