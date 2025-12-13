Pubblicità
Atalanta BC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport
Gill Clark

Lo sfogo di Enzo Maresca dopo Chelsea-Everton: "Le peggiori 48 ore da quando sono qui"

Nonostante il 2-0 ottenuto dalla propria squadra sui Toffees, il manager italiano si è reso protagonista di un post partita di tensione: "Molte persone non ci hanno sostenuto".

"Le peggiori 48 ore da quando sono arrivato al Chelsea": così Enzo Maresca, manager dei Blues, ha parlato dopo la vittoria ottenuta nel pomeriggio dalla propria squadra sull'Everton. 

I gol di Cole Palmer e Malo Gusto hanno permesso ai Chelsea di conquistare i tre punti e tornare al quarto posto in classifica: allo Stamford Bridge è finita con un secco 2-0 a favore dei londinesi.

Maresca, però, ha suscitato stupore con una bizzarra sfuriata post-partita, quasi da far passare in secondo piano la vittoria appena conquistata.

  • LA VITTORIA DEL CHELSEA

    Il Chelsea è tornato alla vittoria in maniera abbastanza comoda: 2-0, come detto, è finita la partita contro l'Everton giocata nel pomeriggio allo Stamford Bridge. I Blues stavano attraversando un periodo difficile, culminato con le sconfitte contro Leeds e Atalanta e un pareggio contro il Bournemouth. 

    Il risultato funge una grande spinta per Maresca e il Chelsea, ma il 45enne italiano non è sembrato particolarmente felice dopo la partita durante le interviste con i media. Al tecnico dei Blues è stato chiesto un commento sulla prestazione di Gusto, autore del secondo goal del Chelsea, e lui ha dato vita a uno strano sfogo.

  • Atalanta BC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    "LE PEGGIORI 48 ORE AL CHELSEA"

    "Questo è il motivo per cui elogio i giocatori, perché nonostante i numerosi problemi stanno facendo molto bene dopo una settimana complicata - ha detto Maresca - Da quando sono entrato a far parte del club, le ultime 48 ore sono state le peggiori, perché molte persone non ci hanno sostenuto. Sono quindi molto felice per Malo in questo momento, perché lo sforzo suo e degli altri ha dimostrato che sono tutti presenti e vogliono aiutare questo club".

    Maresca è stato interrogato ulteriormente su cosa intendesse dire e ha ribadito: "Le peggiori 48 ore da quando sono entrato a far parte del club, perché le persone non hanno sostenuto me e la squadra". 

    All'allenatore del Chelsea è stato infine chiesto se il problema fosse interno o legato ai tifosi: "In generale - è stata la sua risposta evasiva - Amo i tifosi e sono molto contento di loro".

  • GLI ELOGI A PALMER

    Anche Palmer è andato a segno per il Chelsea, segnando per la prima volta da settembre dopo il rientro dall'infortunio e guadagnandosi gli elogi del proprio allenatore per la sua prestazione.

    "La scorsa settimana abbiamo perso punti, per cui era importante ottenere la vittoria. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma penso che abbiamo giocato molto bene e che abbiamo meritato pienamente la vittoria. L'impegno dei giocatori oggi è stato eccellente: è stata una vittoria importante, come ho già detto", ha detto Maresca.

    "Sono molto felice per Cole: come ho detto molte volte in passato, con lui in campo siamo una squadra migliore - ha proseguito Maresca - Ma voglio davvero elogiare tutti i giocatori e la squadra, perché abbiamo giocato molte partite di recente. Abbiamo anche giocato cinque partite senza Caicedo, 11 senza Cole e quasi tutte le partite senza Delap. Sono giocatori importanti per noi e sono sicuro che la gente lo apprezza. 

    Cole deve essere in forma ed è per questo che lo gestiremo con attenzione. Speriamo di poterlo mantenere in forma, questa è la cosa più importante, e speriamo che possa esserci d'aiuto in futuro. L'impegno dei giocatori c'è, lo si vede. Reece (James, ndr) e Malo sono entrambi terzini, ma oggi hanno giocato entrambi come centrocampisti. Hanno creato molti problemi nelle zone offensive. Sono molto felice per Malo, si è meritato il goal, ma sono felice per la squadra in generale, per la prestazione che abbiamo offerto oggi. Ora dobbiamo continuare su questa strada".

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-EVERTONAFP

    UN FINE 2025 FRENETICO

    Il Chelsea ha ancora quattro partite da giocare prima della fine dell'anno solare, a partire da martedì con i quarti di finale della Carabao Cup contro il Cardiff City. I Blues concluderanno poi il 2025 disputando tre partite di Premier League contro Newcastle, Aston Villa e Bournemouth.

