Lo sfogo di Enzo Maresca dopo Chelsea-Everton: "Le peggiori 48 ore da quando sono qui"

"Questo è il motivo per cui elogio i giocatori, perché nonostante i numerosi problemi stanno facendo molto bene dopo una settimana complicata - ha detto Maresca - Da quando sono entrato a far parte del club, le ultime 48 ore sono state le peggiori, perché molte persone non ci hanno sostenuto. Sono quindi molto felice per Malo in questo momento, perché lo sforzo suo e degli altri ha dimostrato che sono tutti presenti e vogliono aiutare questo club".

Maresca è stato interrogato ulteriormente su cosa intendesse dire e ha ribadito: "Le peggiori 48 ore da quando sono entrato a far parte del club, perché le persone non hanno sostenuto me e la squadra".

All'allenatore del Chelsea è stato infine chiesto se il problema fosse interno o legato ai tifosi: "In generale - è stata la sua risposta evasiva - Amo i tifosi e sono molto contento di loro".