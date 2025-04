Lo sfogo di Conte dopo Monza-Napoli, cosa c'è dietro: i motivi del suo malcontento

Monza vs SSC Napoli

Cosa c'è dietro il duro sfogo di Conte al termine di Monza-Napoli: dal mercato di gennaio alle strutture, i motivi del malcontento.

Antonio Conte continua a lanciare segnali. Dopo quello mandato alla vigilia, anche dopo la vittoria del Napoli a Monza il tecnico è stato chiaro.

Se la società vuole davvero restare stabilmente ai vertici e puntare a vincere bisogna fare di più. A tutti i livelli.

Conte non ha usato troppi giri di parole toccando di fatto tutti i punti che non lo hanno convinto in questa stagione.

L'insoddisfazione, ormai palese, non riguarda infatti solo la cessione di Kvaratskhelia a gennaio. O altre scelte di mercato. Anzi.