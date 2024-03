Lloris e la scelta di Los Angeles: "Ho giocato talmente tanto a GTA che mi sembrava di conoscerla perfettamente"

Il portiere francese è già a suo agio in quel di Los Angeles: 'merito' della passione per il videogioco 'GTA'.

Dallo scorso 31 gennaio non è più un giocatore del Tottenham, a cui ha detto addio dopo il cambio delle gerarchie tra i pali con l'arrivo di Guglielmo Vicario: per Hugo Lloris il presente si chiama Los Angeles FC.

Una scelta dettata dalla volontà di ritagliarsi un ruolo da protagonista altrove, negli ultimi scorci di una carriera che l'ha visto sollevare da capitano della Francia la Coppa del Mondo nel 2018: nel processo decisionale ha forse avuto un ruolo anche la passione per il videogioco 'GTA V', ambientato proprio nella metropoli statunitense.

Un particolare rivelato dallo stesso Lloris in un'intervista rilasciata a 'L'Equipe', in cui ha spiegato di essersi trovato a proprio agio nonostante in passato non fosse mai stato a Los Angeles.