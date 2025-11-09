Pubblicità
Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
Lelio Donato

Liverpool travolto dal Manchester City: Haaland sbaglia un rigore, ma poi segna ancora e Guardiola vola, crollo Reds

Netta sconfitta per il Liverpool di Slot che perde 3-0 in casa del Manchester City e scivola fuori dalla zona Champions, la squadra di Guardiola invece vola a -4 dall'Arsenal capolista.

Una delle partite più attese dell'anno in Inghilterra ma non solo. Questo è Manchester City-Liverpool che si è giocata domenica pomeriggio e ha visto la netta vittoria della squadra di Pep Guardiola.

I padroni di casa si presentavano alla sfida con un solo punto di vantaggio rispetto ai Reds, ora diventati quattro.

Prosegue invece il difficilissimo inizio di stagione del Liverpool di Slot che si allontana sempre di più dalla vetta della Premier League.

Ancora una volta uno dei grandi protagonisti è stato Erling Haaland, peraltro prossimo avversario dell'Italia con la sua Norvegia.

  • HAALAND SBAGLIA UN RIGORE

    La partita, in realtà, non era iniziata benissimo per il Manchester City e in particolare per Erling Haaland.

    L'attaccante norvegese infatti ha sprecato l'occasione del possibile 1-0 già al 13' fallendo un calcio di rigore. Non il primo errore dal dischetto in questa stagione per Haaland.

    Che però si è rifatto pochi minuti dopo.

  • CITY IN VANTAGGIO, ANNULLATO IL PAREGGIO DEI REDS

    Poco prima della mezz'ora lo stesso Haaland ha sbloccato il risultato portando in vantaggio il City.

    La squadra di Slot reagisce subito e troverebbe anche il pareggio con Van Dijk, ma il goal del difensore olandese viene annullato dal VAR per fuorigioco.

  • CHIESA ENTRA NEL FINALE

    Solo pochi minuti in campo contro il Manchester City per Federico Chiesa.

    L'esterno italiano è subentrato all'83' sul risultato di 3-0 al posto di Wirtz insieme a Joe Gomez, che ha sostituito Bradley.

  • NETTA VITTORIA PER GUARDIOLA

    Nel recupero del primo tempo così il Manchester City chiude di fatto la partita col goal di Nico.

    Slot prova a fare un paio di cambi ma Doku al 63' cala addirittura il tris e per il Liverpool si fa durissima.

  • CITY SECONDO, SPROFONDA IL LIVERPOOL

    Grazie a questa prestigiosa vittoria il Manchester City balza al secondo posto in Premier League con 22 punti, ovvero solo quattro in meno dell'Arsenal capolista.

    Resta inchiodato a soli 18 punti dopo 11 giornate invece il Liverpool per cui quella dell'Etihad è già la quinta sconfitta in campionato.

