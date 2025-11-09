Liverpool travolto dal Manchester City: Haaland sbaglia un rigore, ma poi segna ancora e Guardiola vola, crollo Reds

Una delle partite più attese dell'anno in Inghilterra ma non solo. Questo è Manchester City-Liverpool che si è giocata domenica pomeriggio e ha visto la netta vittoria della squadra di Pep Guardiola.

I padroni di casa si presentavano alla sfida con un solo punto di vantaggio rispetto ai Reds, ora diventati quattro.

Prosegue invece il difficilissimo inizio di stagione del Liverpool di Slot che si allontana sempre di più dalla vetta della Premier League.

Ancora una volta uno dei grandi protagonisti è stato Erling Haaland, peraltro prossimo avversario dell'Italia con la sua Norvegia.