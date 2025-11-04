Liverpool-Real Madrid dove vederla: Sky, NOW o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Lo spettacolo della Champions League si concentra in un match che vale l’intera giornata.

A fare da cornice è Anfield, dove Liverpool e Real Madrid si affrontano in quella che ha tutto il sapore di una finale anticipata: due tra le squadre più forti e complete al mondo, pronte a dare spettacolo.

I Reds, però, hanno vissuto un avvio di stagione altalenante. Nella massima competizione europea hanno conquistato sei punti su nove disponibili, complice la sconfitta subita contro il Galatasaray lo scorso 30 settembre.

I Blancos di Xabi Alonso, al contrario, viaggiano a ritmi altissimi: primi sia in campionato che in Champions League, dove mantengono il punteggio pieno dopo tre giornate, insieme a PSG, Bayern Monaco, Arsenal e Inter.

In questo articolo tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.