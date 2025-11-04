Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Salah Mbappe Liverpool Real MadridGetty Images/GOAL
Michael Baldoin

Liverpool-Real Madrid dove vederla: Sky, NOW o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Nel corso della quarta giornata della fase a campionato di questa Champions League va in scena la super sfida tra Liverpool e Real Madrid: dove vedere il big match di Anfield in tv e streaming e le formazioni dell'incontro.

Lo spettacolo della Champions League si concentra in un match che vale l’intera giornata.

A fare da cornice è Anfield, dove Liverpool e Real Madrid si affrontano in quella che ha tutto il sapore di una finale anticipata: due tra le squadre più forti e complete al mondo, pronte a dare spettacolo.

I Reds, però, hanno vissuto un avvio di stagione altalenante. Nella massima competizione europea hanno conquistato sei punti su nove disponibili, complice la sconfitta subita contro il Galatasaray lo scorso 30 settembre.

I Blancos di Xabi Alonso, al contrario, viaggiano a ritmi altissimi: primi sia in campionato che in Champions League, dove mantengono il punteggio pieno dopo tre giornate, insieme a PSG, Bayern Monaco, Arsenal e Inter.

In questo articolo tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.

  • LIVERPOOL-REAL MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Liverpool-Real Madrid

    • Data: martedì 4 novembre 2025

    • Orario: 21:00

    • Canale TV: Sky Sport Arena (204), Sky Sport (253), NOW

    • Streaming: Sky Go, NOW

  • FORMAZIONI UFFICIALI LIVERPOOL-REAL MADRID

    LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitiké. All. Slot

    REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Militao, Hujsen, Carreras; Camavinga, Tchouameni; Guler, Bellingham, Vinicius Jr; Mbappé. All. Xabi Alonso

  • ORARIO LIVERPOOL-REAL MADRID

    La partita tra Liverpool e Real Madrid valida per la 4a giornata di UEFA Champions League, si giocherà martedì 4 dicembre alle ore 21:00 presso l'Anfield Stadium di Liverpool.

  • DOVE VEDERE LIVERPOOL-REAL MADRID IN TV

    Il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky sui canali Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (253).

    In alternativa è possibile vedere la partita in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. Anche in questo caso, è necessario aver sottoscritto l'abbonamento con la piattaforma online.

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • LIVERPOOL-REAL MADRID IN DIRETTA STREAMING

    Per vedere Liverpool-Real Madrid in streaming ci si può affidare a Sky Go, app di Sky disponibile per smartphone, tablet e pc fissi.

    Allo stesso modo la sfida è visibile su NOW, anch'essa disponibile sui dispositivi mobili e fissi, con l'aggiunta di altri dispositivi quali console per videogiochi, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Potrete seguire il big match tra Liverpool e Real Madrid anche sul nostro sito GOAL attraverso la diretta testuale del match.

