Liverpool e Real Madrid su Angelo Stiller: il 'nuovo Kroos' dello Stoccarda

Tutto quello che c'è da sapere sul 24enne, possibile protagonista con la maglia della Germania ai Mondiali del 2026.

Il Real Madrid sta pagando a caro prezzo il fatto di non aver sostituito Toni Kroos la scorsa estate: anche se d'altronde era un'impresa difficile, essendo stato il tedesco uno dei migliori registi moderni.

In secondo luogo, come anche il Liverpool sa bene, trovare un giocatore del genere è estremamente difficile al giorno d'oggi: se non fosse stato per la riuscita conversione di Ryan Gravenberch in mediano difensivo da parte di Arne Slot, i 'Reds' non sarebbero ora sul punto di vincere la Premier League.

È chiaro, però, che il Liverpool ha bisogno di un'altra opzione in quella posizione, proprio come il Real Madrid ha un disperato bisogno di trovare un degno successore di Kroos. Di conseguenza, c'è la possibilità che le due squadre finiscano per contendersi lo stesso giocatore quest'estate: ovvero Angelo Stiller, punto di forza dello Stoccarda definitivo "il nuovo Toni Kroos"...