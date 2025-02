Federico Chiesa naugrafa con il Liverpool, voti estremamente bassi: il più alto è 4

Il Liverpool viene eliminato a sorpresa dal Plymouth, l'attacco dei Reds e sopratutto l'ex Fiorentina finiscono nel mirino dei critici.

Probabilmente il Liverpool vincerà la Premier League, la League Cup e chissà anche la Champions, ma l'eliminazione dalla FA Cup per mano del Plymouth rimarrà un'onta difficile da lavare via. Miglior squadra britannica da agosto a oggi, agli ottavi di Champions League da capolista del girone, il team di Slot stavolta è stata sorprendente in negativo visto il k.o e l'addio alla competizione più antica del mondo causa sconfitta contro l'ultima in classifica della Championship, la Serie B inglese.

Pregna di riserve, la squadra di Slot non è stata la solita dominatrice, costretta a dire addio alla FA Cup e guardare avanti con enorme rammarico e rimpianti. Sotto accusa ci sono le seconde linee che non sono riuscite ad essere all'altezza delle aspettative come al contrario avevano fatto spesso durante l'annata.

A finire sotto accusa per l'eliminazione sono soprattutto alcuni giocatori e in particolare l'attacco schierato da Slot: per soppesare alla presenza di un centrocampo e una difesa inedite, l'allenatore del Liverpool ha scelto comunque di schierare sia Jota che Diaz insieme a Federico Chiesa, subissato di critiche al pari dei due compagni decisamente più abituati a vedere il campo da titolari.