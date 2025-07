Preston-Liverpool, i Reds tornano in campo per la prima volta dalla morte di Diogo Jota: emozioni e lacrime

Amichevole pre-stagionale tra Liverpool e Preston, i giocatori Reds sono tornati in campo a pochi giorni dalla scomparsa del compagno e amico.

Sono passati dieci giorni da quando amici, famigliari e mondo del calcio si sono resi conto di come la notizia della morte di Diogo Jota non fosse solo un'orrenda indiscrezione, ma bensì una realtà terrificante con cui fare i conti. Ci vorranno anni per riuscire a superare la scomparsa del portoghese e del fratello Andrè, anch'esso giocatore professionista, con i programmi del Liverpool che intanto vanno avanti.

Nel pomeriggio di domenica 13 luglio, meno di due settimane dalla scomparsa di Diogo, il Liverpool è sceso in campo per l'amichevole contro il Preston North End. Inutile dire che le lacrime sono state copiose, così come le emozioni sul campo e sugli spalti. Migliaia di tifosi hanno voluto esprimere il proprio pensiero per i due portoghesi scomparsi in Spagna a inizio mese con striscioni, bandiere, fiori e cori.

La maglia numero 20 ritirata dal Liverpool in vista delle prossime stagioni è apparsa ovunque sugli spalti del Deepdale stadium di Preston in occasione dell'amichevole, con bambini e adulti che hanno voluto ricordare Diogo Jota anche in questo modo.