Il Liverpool ha ottenuto il permesso per offrire 150 milioni. E portare in squadra Florian Wirtz

Il direttore sportivo del Liverpool Michael Edwards ha ricevuto il via libera per spendere 150 milioni di euro del fondo trasferimenti.

Il Liverpool non ha mai speso così tanto nella sua storia, ma ora sembra essere in procinto di mettere sul piatto 150 milioni. Per chi? Florian Wirtz, campione del Bayer Leverkusen oramai pronto a lasciare il club per trasferirsi in una big assoluta del calcio europeo.

Superato da tempo il Bayern Monaco, il Liverpool è in prima fila per assicurarsi Wirtz, consapevole però di dover spendere come mai fatto prima. Il tedesco è diventato uno dei giocatori più desiderati, ma per portarlo tra le proprie fila occorre superare le tre cifre e spingersi in alto il più possibile.

Dopo tentativi infruttuosi, il Liverpool ha capito che accontentare il Bayer Leverkusen è l'unico modo per poter avere Wirtz.