Liverpool-Newcastle Carabao Cup, Isak e Burn mettono fine al digiuno: tra i migliori c'è anche Tonali

Liverpool vs Newcastle United

La squadra di Eddie Howe è stata di gran lunga la migliore a Wembley e finalmente una nuova generazione di tifosi può festeggiare una coppa.

Domenica il Newcastle ha messo fine a 70 anni di delusioni battendo il Liverpool 2-1 nella finale della Carabao Cup. I gol di Dan Burn e Alexander Isak, segnati in entrambi i tempi, hanno portato i Magpies alla vittoria in quel Wembley, quando oltre 32.000 tifosi hanno assistito dal vivo alla conquista del primo trofeo importante in sette decenni.

Gli uomini di Eddie Howe sono stati i migliori delle due squadre dall'inizio alla fine e si sono totalmente meritati una vittoria che nessuno potrà mai toglier loro.

Oltre agli autori dei goal Burn e Isak, tra i migliori in campo del Newcatle c'è anche Sandro Tonali, faro del club bianconero. E gli altri? Vediamo le valutazioni.