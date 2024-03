Liverpool-Manchester City 1-1: Mac Allister risponde a Stones, sorride l'Arsenal

Finisce in parità il big match del 28° turno di Premier League: il Liverpool mantiene un punto di vantaggio sul City ma viene agganciato dall'Arsenal.

Finisce esattamente come all'andata il piatto forte della ventottesima giornata di Premier League: Liverpool e Manchester City non vanno oltre l'1-1, con un goal per tempo a caratterizzare lo scontro diretto. I 'Reds' mantengono un punto di vantaggio sui 'Citizens' ma, al contempo, vengono agganciati in vetta a quota 64 punti dall'Arsenal, vittorioso sul Brentford nella giornata di ieri.

Meglio i ragazzi di Guardiola nella prima parte dell'incontro, sbloccato da Stones al 23': angolo battuto da De Bruyne sul primo palo, dove il difensore inglese può comodamente battere Kelleher grazie anche al lavoro fisico svolto da Aké su Mac Allister. La rete subita scuote i padroni di casa, più incisivi dopo lo svantaggio: Diaz sigla il pari, annullato a causa dell'offside dell'assistman Nunez, poi ci va vicino con un tiro che esce davvero di poco.

Il copione non cambia nemmeno in avvio di ripresa: follia di Aké che calcia troppo debolmente un retropassaggio per Ederson, il quale non può far altro che travolgere Nunez in area di rigore. Sul dischetto si presenta Mac Allister che, come a Praga giovedì sera, non sbaglia dagli undici metri.

Lo scontro con Nunez costa carissimo a Ederson, costretto ad abbandonare il terreno di gioco per fare spazio al dodicesimo Ortega, a più riprese sollecitato durante il forcing del Liverpool che però non trova sbocchi fortunati.

Klopp inserisce Salah dalla panchina e l'egiziano ci impiega pochissimo a inventare per Diaz: il colombiano sbaglia a tu per tu con Ortega allargando troppo la mira, mentre dall'altro lato è Foden a colpire una traversa rocambolesca in seguito a un rimpallo con Kelleher.

A novanta secondi dal 90' è Doku a stampare il palo interno con un diagonale che fa sudare freddo Kelleher, prima della seconda rete cancellata al Liverpool: a segno Elliott, ma tutto è vanificato dal precedente fuorigioco di Salah. Proteste del Liverpool nell'ultimo minuto di recupero: Doku prende il pallone e il petto di Mac Allister, Oliver e il VAR non intervengono.