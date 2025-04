Nonostante abbia dovuto sostituire uno dei personaggi più iconici nella storia del club, l'olandese ha immediatamente raggiunto lo status di leggenda.

La vittoria di domenica contro il Tottenham ha confermato ciò che sapevamo già da tempo: il Liverpool è la migliore squadra d'Inghilterra. È ormai da mesi il campione designato, trasformando quella che doveva essere una titanica corsa al titolo a tre in una passeggiata in Premier League.

Di conseguenza, alcuni hanno cercato di rovinare la festa al Liverpool prima ancora che iniziasse. Questo con grande fastidio di Virgil van Dijk, che ha persino rimproverato Michael Owen per aver insinuato che la stagione 2024-25 della sua squadra non sarebbe stata così "speciale" a causa dell'eliminazione agli ottavi di Champions League e della sconfitta in finale di Carabao Cup contro il Newcastle.

È piuttosto sorprendente che siano state due leggende delle rivali storiche del Liverpool a mettere in prospettiva l'importanza del risultato raggiunto da Arne Slot.

L'articolo prosegue qui sotto

"Dobbiamo elogiare l'allenatore perché ha fatto un lavoro straordinario", ha detto l'ex capitano del Manchester United Roy Keane su Sky Sports. "Quando ha preso in mano la squadra, il gruppo era discreto, ma se all'inizio della stagione qualcuno avesse detto che il Liverpool sarebbe stato dove è ora, non ci avresti creduto. Avresti pensato che fosse da rinchiudere!".

Gary Neville non pensava certo che il Liverpool sarebbe stato così vicino alla vetta della classifica. Anzi, aveva pronosticato un quinto posto, dietro al Manchester United e al Tottenham.

"Sono sbalordito dal Liverpool", ha ammesso l'ex terzino destro dei Red Devils su Sky. "Con Slot che ha sostituito Jurgen Klopp, un tecnico con una personalità e un carattere imponenti, amato oltre ogni dire dai tifosi del Liverpool. Era logico pensare che ci sarebbe stato un calo, tutti lo pensavano, io sicuramente sì. Ma Slot è stato perfetto per ciò di cui il Liverpool aveva bisogno in questa stagione".

Neville non ha torto, almeno non adesso. Klopp avrà anche lasciato il Liverpool in ottima forma, ma le transizioni non sono mai così fluide, soprattutto per un allenatore che succede a una leggenda vivente.

Come ci è riuscito Slot? Come ha fatto a rendere così facile un compito apparentemente impossibile?