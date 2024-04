Liverpool-Atalanta dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

L'Atalanta fa visita al Liverpool nell'andata dei quarti di Europa League: tutto su formazioni e diretta tv e streaming dell'incontro.

È arrivato il momento della verità per l'Atalanta, attesa dallo scoglio Liverpool ai quarti di finale di Europa League.

Sorteggio per nulla morbido per i ragazzi di Gasperini, alle prese con un avversario che ha già vinto la Carabao Cup e guida la Premier League in tandem con l'Arsenal, a quota 71 punti.

I due precedenti incontri europei tra Liverpool e Atalanta risalgono alla fase a gironi della Champions League 2020/21 (con vittoria in trasferta in entrambi i casi) – 5-0 per i 'Reds' a Bergamo e 2-0 per la 'Dea' ad 'Anfield'.

Il Liverpool ha segnato 28 reti in otto gare in questa edizione di Europa League: in sole due precedenti occasioni ne avevano realizzate almeno 30 nelle principali competizioni europee – entrambe in Champions League sia nel 2017/18 (41) che nel 2021/22 (30). In aggiunta, i 'Reds' sono anche la formazione con il maggior numero di conclusioni nello specchio nel torneo in corso (63).

L’Atalanta ha raggiunto per la quinta volta i quarti di finale di una grande competizione europea (la terza nelle ultime cinque stagioni) – venendo però eliminata in entrambi gli ultimi due (nel 2019/20 vs PSG in Champions League e nel 2021/22 vs Lipsia in Europa League).

Di seguito tutte le info per rimanere aggiornati su Liverpool-Atalanta: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.