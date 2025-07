Liverpool, Arsenal e Chelsea da 10 in pagella, il Manchester United delude ancora: il pagellone del mercato estivo delle Top 6 a un mese dal via della nuova Premier League

Il mercato si è aperto con largo anticipo rispetto al solito, ma non tutte le big d'Inghilterra ne hanno approfittato al meglio, mentre la stagione 2025-26 è ormai alle porte...

La nuova Premier League prenderà il via ad Anfield esattamente tra un mese: come si stanno preparando le grandi d’Inghilterra in vista della ripresa?

Abbiamo già assistito a una raffica di colpi ad effetto, con i top club decisi a chiudere il grosso delle trattative il prima possibile, in previsione di una stagione che si preannuncia logorante, con la Coppa d’Africa come intermezzo, e destinata a concludersi subito prima dell'inizio del Mondiale 2026.

L’ampliamento del Mondiale per Club ha senza dubbio inciso su questa frenesia di operazioni: la FIFA ha infatti anticipato l’apertura del mercato proprio per consentire alle partecipanti di rinforzarsi in vista del torneo.

Manchester City e Chelsea, ad esempio, hanno speso cifre importanti già prima dell’inizio della competizione negli Stati Uniti, con i Blues che si sono poi assicurati Joao Pedro per la fase a eliminazione diretta – una mossa rivelatasi azzeccata.

Ma chi può già candidarsi seriamente al titolo? E chi, invece, deve ancora rimboccarsi le maniche in vista del calcio d’inizio ad Anfield, fissato per il 15 agosto? Di seguito, GOAL analizza il mercato delle Big Six fino a questo momento...