Listone Fantacalcio 25/26, quando esce? Svelata la data, diretta in tv e streaming

Svelata la data tanto attesa da tutti gli appassionati di Fantacalcio: il 29 luglio verrà svelato il Listone per la stagione 2025/2026.

Il conto alla rovescia è già cominciato e ad attendere con ansia il termine del countdown sono in tantissimi, tutti gli appassionati di Fantacalcio.

Martedì 29 luglio verrà infatti rilasciato il listone con tutte le quotazioni e i ruoli per Fantacalcio 2025/2026: si tratterà di un evento in grande stile che sarà possibile seguire in diretta televisiva e anche in streaming, al quale parteciperanno anche ospiti importanti.

Vediamo insieme dove poter seguire l’evento, l’orario, gli ospiti e tutte le novità: tutte le info utili.