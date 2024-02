Lipsia-Real Madrid 0-1, cronaca, tabellino e voti: perla di Brahim Diaz, primo round ai Blancos

I Blancos sbancano Lipsia grazie al gran goal di Brahim Diaz, poi costretto ad uscire a causa di un infortunio muscolare.

Il Real Madrid fa suo il primo atto degli ottavi di finale di Champions League imponendosi per 1-0 sul campo del Lipsia.

La prima frazione di gioco offre un Lipsia che viaggia subito ad altissime frequenze che va subito in goal, ma l'interferenza di Henrichs sul portiere Lunin, con tanto di tocco sulla schiena del portiere ucraino, porta all'annullamento della rete.

I tedeschi premono e a seguire è ancora Sesko ad impegnare Lunin, bravo a respingere e a tenere a galla un Real decisamente contratto.

A risolvere una serata che stava via via complicandosi, però, ci ha pensato Brahim Diaz (uscito nel finale per infortunio) a piegare i tedeschi con un mancino imparabile che permetterà al Real di presentarsi al Bernabeu con due risultati su tre a disposizione.