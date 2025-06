Lionel Messi, Sergio Ramos e gli altri 10 grandi ex del calcio europeo da tenere d’occhio al Mondiale per Club 2025

Il torneo internazionale prende il via questo fine settimana negli Stati Uniti, con tanti volti noti pronti a mettersi in mostra.

La stagione calcistica europea si è conclusa, ma i tifosi avranno comunque pane per i loro denti quest’estate con l’inizio della nuova edizione del Mondiale per Club, ampliata e rivoluzionata. Non più una competizione ristretta a sette squadre, ma un torneo a 32 club provenienti dalle sei confederazioni FIFA, suddivisi in otto gironi da quattro. Le prime due classificate di ogni gruppo accederanno agli ottavi di finale, da cui inizierà la fase a eliminazione diretta fino all’atto conclusivo.

Per dare ulteriore prestigio alla manifestazione, la FIFA ha deciso che si disputerà ogni quattro anni anziché con cadenza annuale. In palio, un montepremi da capogiro: 125 milioni di dollari (circa 92 milioni di sterline) per i vincitori. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha definito l’evento come “l’apice del calcio professionistico maschile per club”. Con gli Stati Uniti chiamati a fare da paese ospitante per questa prima edizione del nuovo format, lo spettacolo è assicurato.

In campo ci sarà un concentrato di talento: dai campioni d’Europa del Paris Saint-Germain a corazzate come Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester City, Inter e Juventus. Ma a far notizia saranno anche i tanti ex fuoriclasse del calcio europeo ancora in attività, pronti a regalare magie. GOAL ha stilato la classifica dei 10 da seguire con maggiore attenzione in vista del calcio d’inizio, fissato per il 14 giugno...