Lione-PSG finale Coppa di Francia dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La stagione calcistica in Francia non è ancora finita: c'è un ultimo trofeo in palio ed è la coppa nazionale. A giocarsela saranno Lione e PSG.

L'OL ha terminato la Ligue 1 al sesto posto in classifica, a -6 dal Lille quarto, ovvero dall'ultimo posto per qualificarsi ai preliminari di Champions League.

Il Paris Saint-Germain, invece, ha vinto il campionato con un distacco di 9 punti sul Monaco secondo, ma si prepara a dire addio a Kylian Mbappé.

Tutto sulla finale di Coppa di Francia Lione-PSG: le formazioni ufficiali e dove guardarla in TV e streaming.