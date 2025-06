Lione in Ligue 2? Da Perri e Tolisso a Tessman, Fofana e Mikautadze: quante occasioni in saldo

Lione vs Lens

Se verrà confermata la retrocessione in Ligue 2, il Lione sarà costretto a cedere i suoi big a prezzo di saldo: occasioni che fanno gola a molti, anche in Italia.

La notizia ha fatto subito il giro del mondo, provocando stupore e anche incredulità. Il Lione, uno degli storici e principali club francesi, è stato condannato alla retrocessione in Ligue 2 per via dei troppi debiti accumulati, ben 175 milioni di euro.

La proprietà ha già comunicato che farà ricorso: il club ha a disposizione una settimana di tempo per presentare opporsi alla retrocessione in Ligue 2 stabilita a tavolino. Evitando l’incubo retrocessione e il conseguente esodo dei migliori calciatori della squadra.

Perché di giocatori di talento il Lione è pieno e se la retrocessione in Ligue 2 verrà confermata, saranno molti i club che proveranno ad approfittare delle occasioni a prezzo di saldo che inevitabilmente si creeranno.

Ma chi sono i calciatori più interessanti del Lione? Chi di loro potrebbe presto trasformarsi in un’occasione di mercato? Analizziamo insieme i migliori talenti presenti nel club francese.