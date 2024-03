L'arrivo di Lingard a Seul ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi coreani: 4 ore di coda per acquistare la maglia del nuovo numero 10.

In Corea del Sud è bastato pochissimo per far esplodere la Jesse Lingard mania.

L'ex attaccante del Manchester United, infatti, è diventato un nuovo giocatore del Seul lo scorso 8 febbraio e i suoi nuovi tifosi sono letteralmente impazziti.

Un colpo che ha mandato in completo delirio i tifosi del club, capaci di prendere d'assalto gli shop per acquistare la maglia del loro nuovo giocatore.