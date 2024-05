La linea guida degli arbitri per Euro 2024: "Parleremo solo con i capitani"

Roberto Rosetti espone la linea guida degli arbitri in vista degli Europei: "Ogni mancanza di rispetto sarà punita con il cartellino giallo".

Manca un mese esatto al calcio d'inizio di Euro 2024, in cui l'Italia sarà chiamata a difendere il titolo conquistato a Wembley tre anni fa contro l'Inghilterra ai calci di rigore.

Tutti gli occhi saranno posati sulla rassegna continentale e sull'operato degli arbitri, da sempre al centro delle polemiche per decisioni spesso controverse che non trovano d'accordo i protagonisti in campo.

Di questo e molto altro ha parlato Roberto Rosetti, presidente della Commissione Arbitri dell'UEFA: esposta la linea guida che farà parte del modus operandi dei direttori di gara in Germania.