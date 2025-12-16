Pubblicità
Mainoo brother imgGetty/Instagram
Richard Martin

"Liberate Kobbie Mainoo!", rottura vicina col Manchester United dopo la maglietta esibita dal fratello sugli spalti dell'Old Trafford

Il fratello di Kobbie Mainoo ha suscitato scalpore invitando Ruben Amorim a schierare più spesso il centrocampista con una maglietta provocatoria. Jordan Mainoo-Hames, fratellastro del giocatore del Manchester United, ha sfidato il freddo e la pioggia all'Old Trafford per mostrare una maglietta con la scritta "Free Kobbie Mainoo" durante il pareggio per 4-4 con il Bournemouth, poi ha pubblicato su Instagram una foto di se stesso con indosso la maglietta.

Un ulteriore segnale di come il rapporto tra Kobbie Mainoo e il Manchester United sia ormai deteriorato. E una sua cessione già a gennaio non è affatto da escludere.

  • MAINOO ANCORA ESCLUSO E LA MAGLIETTA DEL FRATELLO

    Mainoo è stato escluso dalla formazione titolare per la sedicesima partita di Premier League di questa stagione, anche se ha ricevuto un'accoglienza calorosa quando è entrato in campo dall'Old Trafford. 

    Tra il pubblico c'era anche il suo fratellastro, che ha 681.000 follower su Instagram e ha avuto il suo momento di fama quando è apparso nel reality show britannico Love Island.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-MAN UTDAFP

    TIFOSI INFURATI COL FRATELLO DI MAINOO

    La maglietta rischia di infiammare ulteriormente il conflitto tra Amorim e Mainoo, che ha chiesto di essere ceduto in prestito nella finestra di mercato di gennaio a causa del poco spazio allo United. 

    Ma i tifosi dei Red Devils non erano contenti del gesto di Mainoo-Hames che ha ovviamente attirato l'attenzione.

    "Cresci, c***o! Sono questi i tipi che gli sussurrano all'orecchio, lasciate stare il ragazzo! Ha giocato bene stasera, non ha bisogno di persone come queste che peggiorano le cose" ha scritto qualcuno.

    Mentre qualcuno ha aggiunto: "Assolutamente patetico".

  • La maglietta ricorda ai tifosi la polemica sul fratello Garnacho

    Diversi utenti hanno fatto un paragone con Roberto, il fratello minore di Alejandro Garnacho, che ha pubblicato una serie di post sui social media criticando sia Amorim che il suo predecessore Erik ten Hag. 

    Il caso più eclatante è stato quando ha lanciato una filippica contro Amorim dopo che il tecnico lo aveva escluso dalla formazione titolare per la finale di Europa League. 

    Anche Garnacho ha criticato l'allenatore dopo la sconfitta contro il Tottenham nella finale di Bilbao, portando Amorim a escluderlo dalla squadra e aprendo la strada alla sua successiva cessione al Chelsea.

    Un utente su Mainoo ha scritto: "Come potrà aiutare Kobbie? Deve parlare con suo fratello, altrimenti finiremo in una situazione simile a quella di Garnacho".

    "Non sarà mica vero? Abbiamo un'altra situazione alla Garnacho con suo fratello?" ha condiviso un altro tifoso sui social.

  • Wolverhampton Wanderers v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    IL FUTURO DI MAINOO: NAPOLI INTERESSATO

    Mainoo potrebbe ottenere la sua prima convocazione in Premier League nella prossima partita dello United contro l'Aston Villa domenica, dato che Casemiro è squalificato dopo aver ricevuto un cartellino giallo contro il Bournemouth. Dovrebbe anche avere più opportunità in squadra ora che Amad Diallo e Bryan Mbeumo sono impegnati nella Coppa d'Africa. Dovrà sfruttare al massimo queste occasioni perché, secondo quanto riferito, lo United è pronto a rifiutare la sua richiesta di essere ceduto in prestito.

    Prima della partita contro il Bournemouth, Amorim ha incoraggiato Mainoo a parlargli del suo desiderio di lasciare il club. "Se Kobbie verrà da me per parlarmi, gli parlerò", ha detto. "Non dirò cosa dirò a Kobbie, ma sarò davvero contento se Kobbie verrà a parlarmi di questo. Voglio solo che i miei giocatori siano felici e capiscano che ognuno ha i propri obiettivi. La frustrazione non aiuta nessuno".

    Ha aggiunto: "Il problema è che stiamo giocando con due [a centrocampo] e voi vedete Kobbie in modo diverso da come lo vedo io. Forse se giocassimo con tre centrocampisti, invece che solo due, Kobbie avrebbe più minuti a disposizione. Immaginate che questo accada. Qualcuno in attacco perderà il posto. A volte è solo una questione di momento. Penso di aver dimostrato che se mi fai cambiare idea [puoi entrare in squadra]. Casemiro è l'esempio più lampante. Era dietro a Toby [Collyer] e ora è titolare.

    "La porta è aperta a qualsiasi giocatore che riesca a farmi cambiare idea. Ma alla fine saranno gli allenamenti e le partite a decidere. Certo, non sta giocando molte partite, ma Kobbs ha avuto delle opportunità, soprattutto l'anno scorso. Io guardo solo alla squadra e cerco di vincere la partita successiva. 

    "Kobbs è un altro giocatore, ma capisco tutto l'interesse che suscita. Capisco quanto sia importante. Le speranze che voi e gli inglesi riponete in lui. Anch'io voglio solo vincere. Se è il giocatore giusto, lo schiererò. Nessun problema".

    Il Napoli, intanto, resta particolarmente interessato alla situazione di Mainoo e sarebbe pronto ad approfittarne per portarlo in azzurro già a gennaio.

