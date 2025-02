Liberali sbaglia un rigore col cucchiaio nel derby Primavera, ma il Milan vince lo stesso contro l'Inter

Il fantasista rossonero, impegnato nella semifinale di Coppa Italia Primavera, ha prima segnato il goal del 2-2 e poi fallito un rigore.

Non sono mancati i goal e non sono mancate le emozioni nel derby Primavera valevole per i quarti di finale della Coppa Italia Primavera.

A spuntarla sono stati proprio i rossoneri guidati da Federico Giunti: il Milan, dopo il 2-2 maturato nel corso dei tempi regolamentari, si è poi imposto ai calci di rigore contro l'Inter.

Protagonista assoluto, nel bene e nel male, è stato Mattia Liberali. Il talento rossonero è stato infatti croce e delizia nella stracittadina milanese che ha sorriso ai rossoneri.