Lewandowski non gioca Barcellona-Inter, Flick ha già scelto il sostituto: nessuna sorpresa

Senza Lewandowski, infortunato, l'allenatore del Barcellona Flick dovrà proporre un'altra prima punta: non è la prima volta durante l'annata.

Hansi Flick ha già in mente il suo piano per soppesare all'assenza di Robert Lewandowski, infortunatosi nella partita contro il Celta Vigo ed ora costretto a saltare la partita di Champions League contro l'Inter. Non è la prima volta che il polacco rimane fuori dai titolari durante l'annata, anche se in questo senso l'ex Bayern ha praticamente giocato quasi tutte le gare stagionali dal primo minuto.

Quando Lewandowski è stato lasciato in panchina per turnover, entrando a gara in corso o rimanendo fuori per tutto l'arco della gara, Flick ha puntato sul numero sette Ferran Torres, seconda scelta per l'allenatore tedesco ma capace comunque di segnare già dieci reti in campionato.

Tra i giocatori più duttili della rosa, Ferran Torres ha giostrato da ala mancina e sul versante opposto, ma soprattutto come punta sostituta di Lewandowski, riuscendo a prendersi una chance da titolare solamente in questa posizione.

Contro l'Inter, per la prima assenza stagionale di Lewa in Champions, Torres proverà a non far rimpiangere una delle stelle assolute della squadra, tra l'altro in dubbio anche per la partita di ritorno.

Ma quali sono i numeri di Torres da centravanti del Barcellona?