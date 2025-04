Leoni annulla Vlahovic e Kolo Muani in Parma-Juventus, il difensore a soli 18 anni conquista tutti: "Un mostro"

Parma Calcio 1913 vs Juventus

Grande prova del diciottenne Leoni contro la Juventus, Chivu e Bonny lo esaltano: "Un mostro, andrà molto lontano".

No, non è stata la prima volta e quasi certamente non sarà l'ultima. Giovanni Leoni è destinato a fare parlare di sé molto a lungo.

Il difensore del Parma è stato uno dei grandi protagonisti mercoledì pomeriggio nella vittoria ducale contro la Juventus.

Leoni, insieme ai compagni di reparto, ha di fatto annullato completamente sia Dusan Vlahovic che Kolo Muani.

Tanto che Suzuki ha chiuso la partita con i guanti quasi immacolati. E al termine della partita per Leoni i complimenti si sono meritatamente sprecati.