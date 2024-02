L'attaccante ha debuttato nel finale di Juventus-Udinese, pochi giorni prima era entrato in campo contro la Torres.

Notte da dimenticare per la Juventus contro l'Udinese, l'unico mezzo sorriso è quello di Leonardo Cerri.

L'attaccante convocato da Allegri per rimpiazzare l'infortunato Vlahovic, ha infatti esordito in Serie A nel finale.

Una mossa disperata, quella del tecnico, che non ha sortito gli effetti sperati ma ha almeno regalato a Cerri un debutto insperato.

Il tutto, peraltro, pochi giorni dopo essere sceso in campo anche in Serie C.