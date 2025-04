Leo Beenhakker è morto: addio al leggendario ex allenatore del Real Madrid

A 82 anni è scomparso Beenhakker, allenatore noto per aver vinto sulle panchine di Real Madrid ed Ajax.

Il calcio olandese piange la scomparsa di Leo Beenhakker. Allenatore leggendario che ha guidato, e vinto, sulle panchine di Real Madrid e Ajax, il mister dei Paesi Bassi si è spento all'età di 82 anni. Confermata dalla famiglia dopo le voci nel pomeriggio di giovedì 10 aprile, la scomparsa di Beenhakker arriva dodici anni dopo l'ultima esperienza nel mondo del calcio.

Nonostante venga ricordato come allenatore di Ajax e Real Madrid, Beenhakker ha avuto modo di confrontarsi anche con realtà meno famose: basti pensare che l'ultimo suo ruolo è stato a Trinidad and Tobago come consulente della Nazionale. L'esperienza in centroamerica era stata tra l'altro la seconda della carriera, visto il ruolo da ct ricoperto nel 2005/2006.

Beenakker, infatti, non ha allenato solamente le squadre di club, per le quali è maggiormente ricordato, ma bensì anche rappresentative come il già citato Trinidad, al pari dell'Olanda (brevemente), dell'Arabia Saudita e infine della Polonia, quest'ultima tra il 2006 e il 2009.