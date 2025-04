Il Leicester è retrocesso in Championship, di nuovo. L'Ipswich lo è virtualmente, saluti alla Premier

Dopo il Southampton in Championship anche il Leicester. All'appello manca solo l'Ipswich, a -15 dal quartultimo posto con 15 punti a disposizione.

Il Leicester torna in Championship, matematicamente. La sconfitta contro il Liverpool, infatti, condanna la squadra di mister Van Nistelrooy alla caduta in seconda serie, appena un anno dopo la promozione con Enzo Maresca come allenatore. A cinque giornate dal termine, infatti, le Foxes si trovano a -18 dal quartultimo posto, con appena 15 a disposizione. Troppo pochi per una rimonta, alla quale non può neanche aggrapparsi l'Ipswich.

A differenza del Leicester, però, l'Ipswich saluta la Premier League solamente virtualmente, con la retrocessione matematica nei prossimi turni. Il motivo? La squadra guidata da Kieran McKenna si trova a -15 dal West Ham quartultimo, e con 15 punti a disposizione è ancora aggrappato alla mancata matematica per il semplice fatto che in caso di arrivo a pari punti la questione verrebbe decisa grazie alla differenza reti.

Per ora, dunque, le retrocessioni matematiche nella prossima Championship, il secondo livello del calcio inglese, sono quelle di Southampton e Leicester, rispettivamente a 18 e 11 punti.