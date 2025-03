Leganes sconfitto dal Real Madrid e indignato per l'arbitraggio: "Per giunta ci rubano anche un'ora"

Proteste del Leganes che su X se la prende con l'arbitraggio del 'Bernabeu'. Il tecnico Jimenez: "Spero che il club possa fare qualcosa a riguardo".

Grande tristezza mista a orgoglio in casa Leganes che, fino all'ultimo, ha sperato di uscire dal 'Bernabeu' con almeno un punto in tasca: invece il Real Madrid si è preso l'intera posta, in rimonta e tra le polemiche degli avversari.

Una rete di Mbappé al 76' ha permesso ai 'Blancos' di tenere il passo del Barcellona (che però ha disputato una gara in meno) in vetta alla classifica della Liga e di allungare a +6 sui rivali cittadini dell'Atletico, fermato sull'1-1 in trasferta dall'Espanyol.

Un 3-2 che ha di fatto scatenato le polemiche del Leganes, indirizzate verso l'arbitraggio di Gonzalez Fuertes e formulate attraverso 'X' a suon di post di indignazione per alcune decisioni prese in campo dal direttore di gara.