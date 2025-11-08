Lecce-Verona dove vederla: DAZN o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
Il Lecce, dopo il colpo grosso di Firenze, nell'undicesima giornata di Serie A attende la visita di un Verona ferito dal ko rimediato al 94' contro l'Inter.
Se i salentini gettando nel baratro i viola hanno risollevato il proprio morale alimentando le ambizioni salvezza, l'Hellas ha tenuto testa ai nerazzurri uscendo però sconfitto dal lunch match del Bentegodi a causa dell'autogoal di Frese a tempo scaduto.
Tutto su Lecce-Verona: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.