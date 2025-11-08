Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
FBL-ITA-SERIE A-VERONA-INTERAFP
Claudio D'Amato

Lecce-Verona dove vederla: DAZN o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Lecce-Verona anticipo dell'undicesima giornata di Serie A: formazioni, canale tv e dove vedere il match in streaming.

Il Lecce, dopo il colpo grosso di Firenze, nell'undicesima giornata di Serie A attende la visita di un Verona ferito dal ko rimediato al 94' contro l'Inter.

Se i salentini gettando nel baratro i viola hanno risollevato il proprio morale alimentando le ambizioni salvezza, l'Hellas ha tenuto testa ai nerazzurri uscendo però sconfitto dal lunch match del Bentegodi a causa dell'autogoal di Frese a tempo scaduto.

Tutto su Lecce-Verona: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

  • LECCE-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Lecce-Verona

    • Data: sabato 8 novembre 2025

    • Orario: 15:00

    • Canale TV: DAZN e DAZN 2 (215 di Sky)

    • Streaming: DAZN

  • FORMAZIONI UFFICIALI LECCE-VERONA

    LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Morente, Stulic, Banda. All. Di Francesco.

    VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti.

  • ORARIO LECCE-VERONA

    Lecce-Verona si gioca sabato 8 novembre 2025, alle ore 15, allo stadio Via del Mare - Ettore Giardiniero di Lecce.

  • DOVE VEDERE LECCE-VERONA IN TV

    Lecce-Verona sarà visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN, oppure in alternativa utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box e console PlayStation e XBox.

    Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, attivando Zona DAZN potrà godersi l'anticipo di Serie A in tv anche su DAZN 2 (canale numero 215 di Sky).

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • LECCE-VERONA IN DIRETTA STREAMING

    Lecce-Verona sarà visibile anche in streaming sul sito di DAZN e scaricando l'app su dispositivi mobili.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    Il telecronista DAZN di Lecce-Verona sarà Orazio Accomando.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Lecce-Verona potrete inoltre seguirla in diretta testuale su GOAL, con aggiornamenti relativi alle formazioni e ai momenti chiave del match.

