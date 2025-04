Lecce-Venezia dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Sfida salvezza nel lunch match della 31ª con Lecce e Venezia a caccia di punti: tutto sulla partita, da dove vederla alle probabili formazioni.

Scontro salvezza al Via del Mare. Il Lecce ospita il Venezia in una sfida, valida per la 31ª giornata di Serie A, che mette in palio punti pesanti in chiave permanenza nel massimo campionato.

I salentini sono reduci da cinque sconfitte di fila, l’ultima arrivata proprio in casa contro la Roma, mentre i lagunari hanno perso di misura al Penzo contro il Bologna dopo quattro pareggi consecutivi.

All’andata fu il Lecce a imporsi a Venezia grazie al goal di Dorgu, ora al Manchester United, nel secondo tempo della sfida disputata il 25 novembre scorso.

Lecce e Venezia si sono affrontate già 29 volte in tutte le competizioni con un bilancio di 10 vittorie per i salentini, 12 pareggi e 7 successi dei lagunari.