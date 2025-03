Lecce-Roma probabili formazioni, Dybala non c'è: le ultime, chi gioca al suo posto e tra i padroni di casa

Tra le partite del sabato c'è anche la trasferta della Roma a casa Lecce, con gli ospiti reduci da sole vittorie consecutive.

Con una rincorsa eccezionale, Claudio Ranieri ha riportato la Roma a lottare per un posto in Champions League. A pochi punti dal quarto posto, la squadra giallorossa non vuole mollare proprio ora e raggiungere dopo anni la massima competizione continentale: prossimo passo, la trasferta di sabato 29 marzo in quel di Lecce.

Se la Roma è la miglior squadra di Serie A in termini di risultati, da mesi a questa parte, il Lecce è in profonda crisi: il team di Giampaolo, nello specifico, ha ottenuto un solo punto nelle ultime cinque partite, mentre la formazione di Claudio Ranieri ben quindici.

Nella Roma non ci sarà Dybala, mentre il Lecce ha qualche dubbio di formazione che sarà risolto nella mattinata di sabato: probabile titolarità per Soulè tra gli ospiti, di Jean tra i padroni di casa.