Lecce-Napoli moviola, era mano di Spinazzola? Polemiche per il tocco, la spiegazione sul mancato rigore

Goal annullato a Lukaku, rigore chiesto dal Lecce per un mani di Spinazzola, altra rete annullata a Olivera: gli episodi di Lecce-Napoli.

La Serie A è entrata nella fase calda, quella in cui nessuno può più sbagliare.

Lo sanno bene Napoli e Lecce, i primi in vetta alla classifica dopo aver superato l'Inter, i secondi in piena corsa per rimanere in Serie A e decisi ad approfittare delle sconfitte di Cagliari e Parma nelle prime partite del sabato.

Ecco perché ogni episodio delle gare è fondamentale, con la moviola come calamita per chiunque segua la propria squadra in Serie A in queste ultime giornate di campionato.