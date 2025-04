Lecce-Napoli dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Napoli a Lecce nell'anticipo, in palio punti decisivi per Scudetto e salvezza: dove vedere il match in tv e streaming e le formazioni.

I salentini sono reduci dal buon pareggio ottenuto sul campo dell'Atalanta, ma hanno solo due punti di margine sulla zona retrocessione quando mancano quattro partite alla fine del campionato. La squadra di Conte, invece, si è presa la vetta della classifica battendo il Torino e punta a fare bottino pieno per mantenere a distanza l'Inter a -3. Di seguito tutte le info su Lecce-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.