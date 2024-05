Lecce-Atalanta 0-2, cronaca, tabellino e voti: De Ketelaere e Scamacca firmano la Champions

L'Atalanta chiude il discorso Champions con i goal di De Ketelaere e Scamacca, ora testa alla finale di Europa League.

L'Atalanta vince sul campo di un Lecce già salvo e stacca ufficialmente il pass per la prossima edizione della Champions League. Ora la squadra di Gasperini può concentrarsi sulla finale di Dublino contro il Bayer Leverkusen.

Primo tempo divertente al 'Via del Mare' dove entrambe le squadre hanno parecchie occasioni per sbloccare il risultato. Alla mezz'ora cambio obbligato per Gotti, che deve sostituire l'infortunato Gendrey con Venuti.

Pronti via nella ripresa Gasperini mette dentro Ederson e De Ketelaere, che servito alla perfezione da Scamacca scavalca Falcone con un morbidissimo pallonetto. Poi lo stesso Scamacca segna il raddoppio anticipando di testa il portiere del Lecce sugli sviluppi di un corner.

Nel finale palo dell'ex Piccoli direttamente su calcio di punizione, con decisiva deviazione di Musso.