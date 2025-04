Nella goleada di Udine, Conceicao ha varato un nuovo sistema di gioco che ha messo in luce tutte le qualità del numero 10 rossonero.

Dalla vittoriosa trasferta di Udine arrivano segnali importantissimi per quanto riguarda il Milan, semplicemente dominante al Bluenergy Stadium e capace di rifilare un rotondo 0-4 all'Udinese.

Se in termini di classifica il poker in terra friulana ha spostato relativamente poco, dalla trasferta contro i bianconeri Sergio Conceicao può sicuramente trarre spunti positivi sui quali lavorare in vista di questo segmento finale di stagione dove i rossoneri sono chiamati a giocarsi le residue chance di centrare l'Europa attraverso il campionato.

Il 3-4-3 con il quale il tecnico portoghese ha affrontato la squadra di Runiajc può rappresentare una sorta di punto di svolta dal punto di vista tattico per il Diavolo. Un sistema di gioco che, a conti, rende ancora più centrale la posizione di Rafael Leao all'interno dello scacchiere milanista.