Il portoghese, nella sua biografia, ha parlato della sua avventura in rossonero: "Ho avuto due allenatori al Milan, anzi solo uno".

Nella sua biografia 'Smile', Rafael Leao ha ripercorso diverse tappe della sua avventura con la maglia del Milan.

L'attaccante portoghese ha posto l'accento anche sui pochi mesi vissuti a Milano sotto la guida di Marco Giampaolo, ovvero il suo primo allenatore in rossonero.

Tra i due, in realtà, il feeling non è mai sbocciato, come confermato dal classe 1999 all'interno delle pagine della sua biografia.