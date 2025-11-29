Pubblicità
Vittorio Rotondaro

Leao si traveste da bomber: media goal da urlo, la migliore da quando è al Milan

Quinto goal in nove presenze di Serie A per un Leao sempre più a suo agio nel ruolo di prima punta: un cambio di rotta firmato Allegri.

Il Milan si aggrappa al suo 'nuovo' bomber: San Siro in piedi per Rafael Leao, ancora decisivo in zona goal e determinante per la conquista di tre punti preziosissimi contro la Lazio.

Il portoghese ha confermato il feeling, sempre più crescente, col ruolo di punta nel 3-5-2 di Allegri: dalle perplessità iniziali si è passati alle certezze su una metamorfosi che può soltanto far piacere ai tifosi rossoneri.

Quinto goal in campionato per Leao, che raggiunge tra gli altri il compagno di squadra Pulisic in vetta alla classifica dei marcatori: una media in controtendenza con quelle degli anni passati.

  • MOVIMENTO DA ATTACCANTE VERO

    Lazio piegata dal tap-in di Leao che, al minuto 51', ha approfittato di un atteggiamento alquanto 'allegro' della retroguardia laziale: in particolare di Gila e Marusic, sorpresi dal movimento dell'ex Lille.

    Leao è infatti passato alle spalle e in mezzo al duo biancoceleste, per poi battere da pochi passi Provedel con una lieve dose di brivido: una giocata degna di un bomber navigato, figura che al Milan manca dall'addio di Giroud.

  • MAI COSÌ BENE

    Dopo tredici giornate di campionato sono cinque le reti di Leao, proprio come nel 2022/23: allora il traguardo venne tagliato all'undicesimo turno e alla decima presenza.

    Allo stato attuale, invece, Leao ha impiegato una partita in meno per festeggiare la quinta gioia personale: una media dunque migliore rispetto a quella fatta registrare tre anni fa.

    Marcature che, considerando anche la Coppa Italia, sono sei: merito del colpo di testa vincente contro il Bari ad agosto, partita in cui ha rimediato l'infortunio al polpaccio che lo ha tenuto ai box nei primi match stagionali.

  • "STO IMPARANDO"

    Interpellato da 'Sky Sport' sul feeling col ruolo di punta, Leao ha preferito volare basso.

    "Sto imparando. Il lavoro della squadra mi aiuta, sia dentro che fuori dal campo. Capiscono i movimenti che devo fare: il cross di Fikayo (Tomori, n.d.r.) è qualcosa che proviamo in allenamento. Bisogna continuare, sapevamo che sarebbe stata dura. Siamo molto contenti".

    "Scudetto? Siamo sulla strada giusta - ha aggiunto Leao - ma il cammino è ancora lungo. Sognare è gratis. Ora vogliamo andare avanti in Coppa Italia".

  • COSA HA DETTO ALLEGRI

    Tanto ottimismo per il futuro anche da parte di Allegri che, ai microfoni di 'Sky Sport', ha speso parole al miele per l'attaccante lusitano.

    "A Lille faceva il centravanti. Stasera ha fatto un colpo di testa bellissimo. Quando il pallone è esterno attacca la porta e ha la chance di svariare".

