Leao si traveste da bomber: media goal da urlo, la migliore da quando è al Milan

Interpellato da 'Sky Sport' sul feeling col ruolo di punta, Leao ha preferito volare basso.

"Sto imparando. Il lavoro della squadra mi aiuta, sia dentro che fuori dal campo. Capiscono i movimenti che devo fare: il cross di Fikayo (Tomori, n.d.r.) è qualcosa che proviamo in allenamento. Bisogna continuare, sapevamo che sarebbe stata dura. Siamo molto contenti".

"Scudetto? Siamo sulla strada giusta - ha aggiunto Leao - ma il cammino è ancora lungo. Sognare è gratis. Ora vogliamo andare avanti in Coppa Italia".