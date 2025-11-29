Leao si traveste da bomber: media goal da urlo, la migliore da quando è al Milan

Il Milan si aggrappa al suo 'nuovo' bomber: San Siro in piedi per Rafael Leao, ancora decisivo in zona goal e determinante per la conquista di tre punti preziosissimi contro la Lazio.
Il portoghese ha confermato il feeling, sempre più crescente, col ruolo di punta nel 3-5-2 di Allegri: dalle perplessità iniziali si è passati alle certezze su una metamorfosi che può soltanto far piacere ai tifosi rossoneri.
Quinto goal in campionato per Leao, che raggiunge tra gli altri il compagno di squadra Pulisic in vetta alla classifica dei marcatori: una media in controtendenza con quelle degli anni passati.