Milan-Lazio 1-0, pagelle e tabellino: Maignan versione derby, Leao freddo, Isaksen impreciso, Zaccagni volenteroso

Prosegue il tabù 'Meazza' per Sarri, alle prese con l'ottavo k.o. (su altrettanti incontri disputati) da allenatore della Lazio in questo stadio: il Milan passa nel secondo tempo grazie al risultato più 'amato' da Allegri e va in testa alla classifica per una notte.

Primo tempo dallo sbadiglio facile per il pubblico di San Siro: il pericolo maggiore lo crea lo stacco di Gila, disinnescato da un Maignan ancora scintillante e in versione derby. I rossoneri lasciano l'onere del comando agli avversari, che però non capitalizzano un possesso quanto mai sterile: Zaccagni non sorprende Maignan, sempre attento e in controllo della situazione. Di Tomori l'unico 'squillo' della squadra di Allegri.

La musica cambia nella ripresa, quando in campo torna un Milan che è il lontano parente di quello 'ammirato' nella prima metà: triangolazione Saelemaekers-Fofana-Tomori, con quest'ultimo che si traveste da ala e firma l'assist per il tap-in vincente di Leao. Il portoghese, sull'onda dell'entusiasmo, sfiora anche la doppietta: stavolta Provedel respinge l'assalto. La partita di Fofana termina al 65': problema all'inguine da valutare nelle prossime ore.

Nella Lazio si rivede Castellanos dopo l'infortunio: è proprio l'ex Girona a non trovare l'impatto col pallone da posizione più che ghiotta. La possibile svolta per i biancocelesti accade in pieno recupero: il VAR richiama all'on field review Collu per un possibile calcio di rigore in favore dei capitolini, ma a salvare Pavlovic (braccio fuori sagoma sul tiro di Romagnoli) è un fallo subìto poco prima. Espulsi Allegri e Ianni, vice di Sarri.