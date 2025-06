Leao può salutare il Milan, Bayern Monaco e Al Nassr sul portoghese: il Diavolo fissa il prezzo a 100 milioni, la posizione di Allegri e il valore della clausola

Niente sconti per Leao: clausola da 175 milioni, ne servono almeno 100. Allegri lo vuole al centro del nuovo progetto, ma le sirene estere insistono.

Il futuro di Rafael Leao si tinge di incertezza in un momento chiave per il mercato del Milan. L’esterno offensivo portoghese, che oggi compie 26 anni, è finito nel mirino di due club molto diversi tra loro ma ugualmente determinati: il Bayern Monaco e l’Al Nassr.

Il Milan, però, non ha alcuna intenzione di svendere il suo numero 10. La società rossonera chiede almeno 100 milioni di euro per aprire una trattativa, mentre resta in vigore una clausola rescissoria da 175 milioni, fissata al momento del rinnovo.

L’interesse per Leao arriva in un momento delicato per il club, impegnato nella ricostruzione della rosa sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del rientrante Massimiliano Allegri, e già alle prese con uscite importanti come quelle di Reijnders, Maignan e Theo Hernandez.

L'articolo prosegue qui sotto

In questo contesto, Leao rappresenta un punto fermo tecnico e simbolico, ma di fronte a un’offerta ritenuta irrinunciabile, la sua partenza non sarebbe esclusa.