Leao gioca Milan-Roma? Come sta dopo l'infortunio contro l'Atalanta e le sue condizioni

Rafael Leao si era fermato proprio sul più bello. Ovvero dopo aver segnato per tre volte in due partite, nonostante il passo indietro a livello di prestazione fatto registrare nel primo tempo contro l'Atalanta.

Primo tempo, appunto. Perché il portoghese del Milan non è rientrato in campo per la ripresa della New Balance Arena, tenuto negli spogliatoi da Massimiliano Allegri e sostituito da Nkunku. Come si è scoperto in seguito, non si è trattato di una scelta tecnica dell'allenatore rossonero: di mezzo si è messo un infortunio.

Il problema, per il Milan, è che ora si torna subito in campo: domenica sera a San Siro arriva la Roma, di scena nel posticipo serale e nel big match della decima giornata di Serie A. Leao sarà in campo? Come sta il portoghese.