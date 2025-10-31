Pubblicità
Leao Milan desktopGetty Images
Stefano Silvestri

Leao gioca Milan-Roma? Come sta dopo l'infortunio contro l'Atalanta e le sue condizioni

Il portoghese era stato lasciato negli spogliatoi tra il primo e il secondo tempo della partita di martedì: sarà in campo nel big match contro i giallorossi?

Rafael Leao si era fermato proprio sul più bello. Ovvero dopo aver segnato per tre volte in due partite, nonostante il passo indietro a livello di prestazione fatto registrare nel primo tempo contro l'Atalanta.

Primo tempo, appunto. Perché il portoghese del Milan non è rientrato in campo per la ripresa della New Balance Arena, tenuto negli spogliatoi da Massimiliano Allegri e sostituito da Nkunku. Come si è scoperto in seguito, non si è trattato di una scelta tecnica dell'allenatore rossonero: di mezzo si è messo un infortunio.

Il problema, per il Milan, è che ora si torna subito in campo: domenica sera a San Siro arriva la Roma, di scena nel posticipo serale e nel big match della decima giornata di Serie A. Leao sarà in campo? Come sta il portoghese.

  • L'INFORTUNIO DI LEAO

    Leao, come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, è stato vittima di un'infiammazione all'anca: questo il motivo per il quale martedì sera non ha potuto completare la partita contro l'Atalanta, non rientrando in campo per il secondo tempo dopo essere stato nuovamente schierato dall'inizio da Allegri.

    Confermate dunque le prime indicazioni, che come spiegato dallo stesso allenatore rossonero parlavano proprio di un problema all'anca per l'ex giocatore di Sporting e Lille. Gli esami, intanto, non avevano riservato notizie negative: niente lesioni.

  • LE PAROLE DI ALLEGRI

    Così, infatti, si era espresso Allegri a DAZN al termine di Atalanta-Milan quando gli sono stati chiesti lumi sul motivo della sostituzione di Leao:

    "Leao aveva un problema all'anca, a fine primo tempo ho preferito toglierlo: la squadra aveva bisogno di giocatori freschi e scattanti. Non dovrebbe comunque essere nulla di che".

  • LEAO GIOCA MILAN-ROMA?

    Quel "non dovrebbe essere nulla di che" pronunciato da Allegri faceva ben sperare il Milan. Anche perché questa volta non si è trattato di un guaio muscolare delicato come quello rimediato dal portoghese ad agosto, in Coppa Italia contro il Bari.

    Leao, infatti, è tornato in gruppo e contro la Roma dovrebbe essere regolarmente al proprio posto in attacco. Le sue condizioni dovranno essere naturalmente monitorate in questi giorni, ovvero quelli che precederanno il big match contro i giallorossi, ma a Milanello si può sorridere.

