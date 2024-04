Leão contro Cassano: il portoghese ascolta il suo intervento e gli dà del pagliaccio su X

Ancora una volta Antonio Cassano si è espresso in maniera dura su Rafael Leão: "Pensa di essere un fenomeno". E il portoghese non ha gradito.

Antonio Cassano contro Rafael Leão. Non è la prima volta e, da come si sta evolvendo il rapporto a distanza tra i due, presumibilmente non sarà neppure l'ultima.

Cassano ha parlato, Leão non ha gradito. Era già accaduto in passato e la storia si è ripetuta nelle ultime ore. Tra la serata di domenica, quando è andata in onda la Domenica Sportiva sulla Rai, e la mattinata di lunedì.

Che cos'è successo? Che Leão ha risposto a Cassano su X, dopo aver ascoltato l'intervento di quest'ultimo durante il programma. Senza nascondere la propria irritazione.