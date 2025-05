Il Bayern Monaco avrebbe messo nel mirino Rafael Leao: prima scelta se dovesse fallire l'assalto a Wirtz.

Ultimi scampoli di una stagione alquanto deludente per il Milan, già certo di non prendere parte ad alcuna competizione europea l'anno prossimo.

Il tifo rossonero si aspetta una nuova rivoluzione sul mercato, che potrebbe non escludere partenze eccellenti: tra queste, anche quella di Rafael Leao.

La posizione del portoghese potrebbe non essere più così salda come in passato: occhio, a tal proposito, all'interesse del Bayern Monaco e allo scenario di un addio estivo.