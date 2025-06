Le verità della sconfitta contro il Manchester City e l'esame Real Madrid: oggi la Juventus è lontanissima dalle big

Real Madrid vs Juventus

Mondiale per Club

La pesante sconfitta subita contro il City ha svelato ciò che era già noto, la Juventus di oggi è molto lontana dalle migliori squadre d'Europa.

La pesante sconfitta subita contro il Manchester City nell'ultima giornata della fase a gironi ha riportato la Juventus sulla terra. O meglio alla cruda realtà.

Non serviva la scoppola al Mondiale per Club per sapere che i bianconeri, ad oggi, sono lontani anzi lontanissimi da certi livelli.

Basta in tal senso vedere il cammino della Juventus nelle coppe ormai da tante, troppe, stagioni.

E di certo le due goleada contro Al-Ain e Wydad Casablanca non potevano e non dovevano illudere nessuno sulle potenzialità di una squadra incompleta e in fase di ricostruzione.