Le seconde linee dell'Inter convincono contro la Lazio: risposte importanti per la volata finale

Inter vs Lazio

Da Martinez ad Arnautovic, passando per Zielinski, Frattesi e Correa: quante note positive per il tecnico nerazzurro dopo la notte di Coppa Italia.

Missione compiuta per l'Inter. La squadra di Simone Inzaghi, trascinata dal super goal di Arnautovic e dal rigore di Calhanoglu, ha battuto 2-0 la Lazio staccando così il pass per la semifinale di Coppa Italia, dove andrà in scena l'ennesima doppia sfida contro il Milan.

Oltre al pass qualificazione, la sfida del Meazza lascia in eredità a Inzaghi dei segnali davvero confortanti e delle risposte molto solide arrivate soprattutto dalle cosiddette 'seconde linee'.

Da Arnautovic a Martinez, passando per Frattesi, Zielinski e Correa. Messaggi davvero importante, all'imbocco di un segmento finale di stagione che si preannuncia caldissimo, con l'Inter ancora in corsa su tre fronti: Serie A, Coppa Italia e Champions League.