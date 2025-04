Le rimonte subite dall'Inter diventano troppe: cosa c'è dietro il calo dei nerazzurri nei finali di gara

L'Inter perde due punti preziosi sul campo del Parma subendo l'ennesima rimonta di questa stagione, Sommer stavolta non basta.

Nessun processo, nessun dramma. L'Inter era e resta la favorita per lo Scudetto ed è ancora in piena corsa su tre fronti.

Di certo però i due punti buttati via a Parma fanno rumore e alla fine potrebbero anche risultare decisivi nel duello col Napoli.

Certo gli azzurri dovranno vincere sul campo del Bologna per avvicinarsi in classifica, ma intanto per due giorni non avranno la pressione di trovarsi l'Inter a +6.

A preoccupare, più che il mezzo passo falso del 'Tardini', è l'evidente calo dei nerazzurri nei finali di partita e la tendenza a staccare la spina troppo presto.

Una tendenza già evidenziata più volte in questa stagione dall'Inter costata, tra le altre cose, anche la Supercoppa Italiana.