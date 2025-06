Le priorità del Barcellona sul mercato: dalla volontà di prendere un’ala sinistra, alla necessità di fare cassa

Il Barcellona potrebbe ritagliarsi un ruolo da protagonista nel corso della sessione estiva di calciomercato.

La finale di Champions League ha lasciato in eredità sentimenti contrastanti ai tifosi del Barcellona. Alcuni infatti hanno esultato per il trionfo del PSG e soprattutto dell’ex allenatore blaugrana Luis Enrique, mentre altri hanno cercato di capire come sia stato possibile essere eliminati da un’Inter che poi a Monaco di Baviera è stata letteralmente travolta, con uno storico 5-0, dai transalpini.

L’ascesa del Paris Saint-Germain sul tetto d’Europa non promette nulla di buono né per il Barcellona né per le altre big del Vecchio Continente, vista l’età media della rosa della compagine transalpina, e in molti dovranno lavorare duramente per riuscire a tenere il suo passo.

La cosa vale ovviamente anche per i catalani, anche se, ai blocchi di partenza della stagione 2024-2025, in pochi prevedevano una sua annata così ricca di soddisfazioni e trionfi e questo soprattutto a causa dei problemi finanziari che da tempi affligono il club. Il Barça ha battuto quattro volte i rivali del Real Madrid conquistando sia la Liga che la Copa del Rey. Il fatto di averlo fatto con una rosa composta in gran parte da giocatori provenienti dalla Masia ha reso il doppio trionfo ancora più dolce.

Ancora più incoraggiante è il fatto che il Barça, nonostante tutti i suoi problemi economici (che potrebbero portare a sanzioni UEFA!), sembra in grado di poter vivere una sessione di calciomercato da ottimo protagonista.

GOAL delinea quali dovrebbero essere le priorità dei blaugrana, sia in termini di acquisti che di cessioni...