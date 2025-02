Amazon Prime Video ha reso note le due partite dei playoff di Champions League che saranno trasmesse in esclusiva.

La Champions League sta per tornare con i playoff, fase a cui parteciperanno ben tre squadre italiane.

Due delle sei partite in programma tra andata e ritorno per Atalanta, Juventus e Milan saranno trasmesse in esclusiva da Amazon Prime Video.

L'emittente ha comunicato ufficialmente su quali gare delle italiane impegnate ai playoff di Champions League è ricaduta la scelta.