Le mosse di Luis Enrique per realizzare il sogno Champions del PSG: dalla partenza di Mbappé alla nuova versione di Dembélé

Lo spagnolo può coronare il lungo inseguimento del PSG alla Champions League grazie ad alcune mosse azzeccate.

Il posto sulla panchina del Paris Saint-Germain è stato a lungo considerato un calice avvelenato. Il denaro non è un problema per i proprietari qatarioti del club, il che è ovviamente uno scenario ideale per qualsiasi allenatore, ma un sostegno finanziario illimitato significa che la pazienza è sempre merce rara.

Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino e Christophe Galtier hanno tutti vinto trofei durante i loro rispettivi mandati al Parc des Princes, ma non quello che il PSG desiderava più di ogni altro: la Champions League.

Sabato a Monaco, però, Luis Enrique ha una grande occasione per riuscire dove tutti i suoi illustri predecessori hanno fallito. Come ci è arrivato lo spagnolo? Cosa ha fatto Luis Enrique per mettere il PSG in una posizione ottimale per realizzare finalmente il sogno della Coppa dei Campioni?