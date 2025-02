Le liste UEFA di Lazio e Roma per l'Europa League: fuori i nuovi acquisti Belahyane, Gourna-Douath e Salah-Eddine

I club hanno comunicato le scelte di Baroni e Ranieri: nella Lazio out Pellegrini e i nuovi acquisti, nella Roma ci sono Gollini, Rensch e Nelsson.

Conclusa la sessione invernale di calciomercato, per i club impegnati nelle coppe europee è tempo di comunicare le liste UEFA per le fasi a eliminazione diretta, in vista della seconda parte di stagione.

Tra queste ci sono anche Lazio e Roma, entrambe impegnate in Europa League.

I biancocelesti di Marco Baroni sono già qualificati agli ottavi di finale dopo aver conquistato il pass grazie al primo posto in classifica al termine della fase campionato.

L'articolo prosegue qui sotto

I giallorossi, invece, dovranno superare l’ostacolo Porto nei playoff per ottenere l’accesso alla fase successiva.

Non mancano le sorprese nelle scelte dei due allenatori in tema di liste ed esclusioni.